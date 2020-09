Il Comitato tecnico-scientifico ha ribadito la propria posizione in merito al protocollo sui tamponi e la riapertura degli stadi

Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso di mantenere invariato il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio in vista della stagione 2020/21.

Come riportato dall’Ansa, il Cts non ha intenzione di fare passi indietro perché non sussistono ancora le condizioni per allentare la presa sul Coronavirus. Discorso stadi: il pubblico, al momento, resta fuori.