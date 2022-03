Psg, chiesti 28 anni mesi di carcere per Al-Khelaifi per i Diritti Tv

La Procura svizzera avrebbe chiesto 28 mesi di carcere per il presidente del Psg, Al Khelaifi per i Diritti Tv

La Procura svizzera avrebbe chiesto 28 mesi di carcere per il presidente del Psg Al Khelaifi. Il motivo riguarderebbe i Diritti Tv e processato per «istigazione a gestione ingiusta aggravata».

Chiesti 35 mesi anche per Valcke, ex Fifa, e 30 mesi per il greco Nteris. Sentenza che sarà posta a deliberazione e il verdetto è atteso in poche settimane. Lo riporta Sportface.