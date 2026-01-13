Connect with us

Paris Saint-Germain

PSG, blindato Fabian Ruiz: rinnovo a vita per lo spagnolo! I dettagli del nuovo contratto

3 ore ago

PSG, blindato Fabian Ruiz: rinnovo a vita per lo spagnolo! I dettagli del nuovo contratto, allontanate le sirene dalla Turchia

Il Paris Saint-Germain blinda la propria mediana. Secondo quanto riferito dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i Parigini sono a un passo dall’ufficializzare il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz fino al giugno 2029. Il centrocampista spagnolo, ex stella del Napoli, firmerà a breve il nuovo accordo, spegnendo definitivamente le recenti indiscrezioni che lo volevano nel mirino di alcuni club turchi.

MORETTO – «Fabián Ruiz sta per rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2029».

ROMANO – «Fabián Ruiz, sul punto di firmare un nuovo contratto con il Paris Saint-Germain fino a giugno 2029. Gli ultimi dettagli saranno definiti.
Accordo in fase finale nonostante i legami con la mossa turca, come riporta @MatteMoretto».

LEGGI ANCHE: Psg fuori dalla Coppa di Francia, clamoroso KO nel derby contro il Paris FC: decide un ex Serie A!

Il calcio del giorno

