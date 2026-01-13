Paris Saint-Germain
PSG, blindato Fabian Ruiz: rinnovo a vita per lo spagnolo! I dettagli del nuovo contratto
Il Paris Saint-Germain blinda la propria mediana. Secondo quanto riferito dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i Parigini sono a un passo dall’ufficializzare il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz fino al giugno 2029. Il centrocampista spagnolo, ex stella del Napoli, firmerà a breve il nuovo accordo, spegnendo definitivamente le recenti indiscrezioni che lo volevano nel mirino di alcuni club turchi.
🚨❤️💙 Fabián Ruiz, on the verge of signing new deal at Paris Saint-Germain until June 2029. Final details to be sorted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026
Agreement at final stages despite links with Turkish move, as @MatteMoretto reports. pic.twitter.com/v4tMD8skvh
