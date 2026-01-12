Calcio Estero
Psg fuori dalla Coppa di Francia, clamoroso KO nel derby contro il Paris FC: decide un ex Serie A!
Un vero e proprio terremoto sportivo scuote le fondamenta del calcio d’oltralpe. Il Paris Saint-Germain, corazzata miliardaria guidata dal tecnico asturiano Luis Enrique, saluta anzitempo la Coppa di Francia in modo del tutto inaspettato. In una serata che sulla carta doveva rappresentare una semplice formalità, i Campioni d’Europa in carica inciampano clamorosamente nei sedicesimi di finale, cadendo nel sentito derby cittadino contro il combattivo Paris FC.
A decidere la stracittadina e a condannare i Rouge-et-Bleu all’eliminazione è stata una vecchia conoscenza del campionato italiano. La marcatura decisiva porta la firma di Jonathan Ikoné: l’esterno offensivo francese, ex giocatore della Fiorentina, ha siglato la rete dello 0-1 al minuto 74, gelando i favoriti. Si tratta di un passo falso incredibile per la formazione di punta della Ligue 1, che vede sfumare uno degli obiettivi stagionali contro i “cugini” meno blasonati, capaci di compiere un’impresa storica eliminando i detentori della Champions League.