PSG, Dembelé recupera e fa felice Luis Enrique: la sua presenza sarà decisiva contro l’Arsenal

Champions League, il PSG si prepara alla sfida contro l’Arsenal e Luis Enrique può sorridere: Dembelè è recuperato e sarà titolare

Il PSG è pronto a un nuovo assalto alla gloria europea, con il presidente Nasser Al-Khelaifi che ha fatto della Champions League una vera ossessione. Il team parigino, nonostante il sostegno costante dei tifosi, ha bisogno della spinta decisiva di Ousmane Dembelé, protagonista di una stagione straordinaria. Come riportato da Tuttosport dopo l’infortunio subito contro l’Arsenal, che ha sollevato preoccupazioni, il numero 10 ha intensificato il recupero, allenandosi a parte ma senza rinunciare alla convocazione per la semifinale di ritorno. Dembélé, capocannoniere della Ligue 1 e con 8 gol e 3 assist in Champions, è diventato un pilastro del PSG, trasformato in un falso nove da Luis Enrique, in grado di brillare come regista avanzato e di legare il gioco con i suoi compagni. La sua presenza è fondamentale per le ambizioni di una città che sogna la grande rivincita europea.

Nonostante il percorso finora solido, i parigini sono consapevoli che la qualificazione non è garantita, come dimostrato dai precedenti inciampi in partite decisive. Il PSG ha infatti avuto difficoltà in momenti cruciali, come nel ritorno dei quarti contro l’Aston Villa. La tensione è palpabile a Parigi, dove l’intera città spera di raggiungere la finale di Monaco di Baviera, cinque anni dopo l’amara sconfitta a Lisbona contro il Bayern. L’attesa per il ritorno contro l’Arsenal è spasmodica, con i tifosi pronti a sostenere la squadra nell’ultimo passo per conquistare finalmente la Champions League e porre fine a una lunga attesa di trionfo.