PSG, Donnarumma ai saluti? Ipotesi ritorno in Italia ancora viva

Donnarumma può lasciare il PSG in prestito: ipotesi ritorno in Italia ancora viva per il portiere. Le ultime sulla situazione

Lo sfogo di Navas sul dualismo con Donnarumma apre a nuovi scenari per il futuro del portiere ex Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport è da escludere un ritorno in rossonero vista l’ostilità dei tifosi nei suoi confronti. La Juventus non l’ha mai perso di vista, ma andrebbe convinto il Psg, magari per un prestito.

Donnarumma ha firmato a luglio fino al 2026, ma è arrivato a zero euro, per cui rappresenta un potenziale incasso netto di un centinaio di milioni. II Psg non intende rinunciare così facilmente. Anche se l’idea del prestito non è un’ipotesi da scartare, non è all’ordine del giorno: molto dipenderà dal progetto tecnico e da chi sarò l’allenatore del prossimo Psg.