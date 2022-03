PSG, Donnarumma non convince: si riapre la pista Juventus. I dettagli

Dopo l’errore contro il Real Madrid e una stagione complicata, Donnarumma potrebbe lasciare il PSG. Si riapre così la pista Juventus

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe riaprirsi la pista Donnarumma per la Juve. Il club bianconero è attento alla sua situazione: il portiere si è accorto che a Parigi c’è un ambiente particolare e sta iniziando a guardarsi attorno, magari per un ritorno in Italia.

Quanto chiede il Psg per il suo cartellino? Per chi arriva a zero e va via, in genere, i costi sono limitati. Donnarumma avrebbe poi il diritto allo sconto del 50 per cento sulle tasse a partire dal 2023. In ogni caso, l’opzione Juventus resta sullo sfondo.

