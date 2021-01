PSG, è Aguero il primo obiettivo di Pochettino

Mauricio Pochettino avrebbe messo Sergio Aguero nel mirino

Mauricio Pochettino, neo allenatore del PSG che ha preso il posto di Thomas Tuchel, sta già mettendo giù la lista degli obiettivi per la prossima stagione. Il tecnico dei parigini, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe messo in cima alle sue preferenze Sergio Aguero.

Il Kun è in scadenza di contratto con il Manchester City e la trattative per il rinnovo sarebbero a un punto morto. L’attaccante argentino potrebbe così arrivare a costo zero al PSG.