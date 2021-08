PSG, esordio Messi: questa sera in campo contro il Reims

Lionel Messi si prepara ad esordire con il PSG: l’argentino questa sera in campo contro il Reims

In casa PSG sta per cominciare l’era Lionel Messi. Dopo la prestazione di settimana scorsa, infatti, la Pulce si prepara per l’esordio con la maglia del parigini.

L’argentino scenderà in campo questa sera in casa del Reims, per un momento che si prospetta storico per il PSG e il calcio moderno in generale. «Il Re a Reims» titola questa mattina L’Equipe.