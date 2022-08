PSG, Galtier annuncia: «Renato Sanches arriva questo pomeriggio»

L’allenatore del PSG Galtier ha annunciato l’arrivo a Parigi di Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan

Renato Sanches va al PSG, niente da fare per il Milan. Ad annunciarlo è stato l’allenatore dei parigini Galtier nel corso della conferenza stampa di vigilia dell’esordio in campionato.

L’ANNUNCIO – «Renato Sanches è atteso questo pomeriggio. C’era questa occasione per prendere un giocatore di altissimo che conosceva la Ligue 1 e l’abbiamo colta. È un calciatore che ha qualità diverse dai nostri giocatori in rosa. È esplosivo, sa rompere le linee e incassare a livello difensivo. Non ha fatto la preparazione con il Lille e quindi sarà in ritardo rispetto ai compagni».