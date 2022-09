PSG, Galtier spiega: «Ecco perchè Hakimi è partito dalla panchina»

Galtier, allenatore del PSG, ha spiegato perchè Achraf Hakimi non ha giocato da titolare contro il Maccabi: le parole

Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha spiegato le sue scelte su Achraf Hakimi contro il Maccabi.

LE PAROLE – «Hakimi non ha giocato dal primo minuto semplicemente perché è stato in campo per otto gare su nove. Non c’è alcun motivo ambientale in relazione a quanto successo nella partita col Maccabi».