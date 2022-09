PSG, Galtier torna su Skriniar: «La dirigenza non ha accettato le condizioni dell’Inter»

L’allenatore del PSG Galtier è tornato a parlare di Skriniar, obiettivo di mercato fallito in estate

Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa è tornato a parlare della trattativa poi fallita per portare a Parigi Milan Skriniar.

LE PAROLE – «Volevamo un difensore in più perché abbiamo un calendario pazzesco. Avevamo ragione, ma c’era quello che si poteva fare e la dirigenza non ha accettato le condizioni dell’Inter per Skriniar. Ora faremo con quelli a disposizione. Vedremo dove possiamo integrare giocatori molto giovani, c’è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo».