PSG: Gueye assente nella partita nel giorno delle maglie arcobaleno

Il PSG scende in campo con l’arcobaleno sulla maglia in occasione della giornata contro l’omofobia, ma manca Gueye…

Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l’omofobia e il PSG scenderà in campo con i numeri di maglia color arcobaleno di tutti i calciatori, ma non per Gueye, che non sarà della partita.

Comincia a filtrare un certo imbarazzo dal club parigino: il giocatore non è in lista per “motivi personali”. E non è la prima volta: anche la stagione scorsa il PSG fece la stessa cosa per la giornata contro l’omofobia e anche quella volta Gueye era stato dispensato dal comparire.