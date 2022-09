Icardi è fuori dal progetto del Psg e potrebbe ancora andare a giocare in Turchia: il Galatasaray ci prova

L’argentino non si è allenato agli ordini di Galtier e della squadra francese, l’ultima occasione per lui per andare a giocare è rappresentata dal mercato ancora aperto in Turchia.