PSG, in Francia esaltano Donnarumma: «Immenso»

Dopo la prestazione contro il Manchester City, i quotidiani francesi hanno esaltato Gianluigi Donnarumma

In Francia finalmente hanno scoperto Gianluigi Donnarumma. Dopo l’esplosione del caso Gigio, con Pochettino che lo ha relegato spesso in panchina, il portiere italiano ha avuto ieri l’occasione di scendere in campo dal 1′ in Champions League in PSG-Manchester City; suo personale esordio nella competizione europea.

E l’impatto di Donnarumma è stato devastante, con parate da urlo e una prestazione eccellente. I quotidiani francesi, questa mattina, hanno esaltato la partita di Super Gigio con Le Parisien che ha scritto: «È stato immenso alla sua prima partita in Champions».