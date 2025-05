PSG Inter: le tre cose che non hai notato della finale di Champions League

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Psg Inter: match valido per il ritorno della semifinale di Champions League

Non era mai successo in una finale di Champions League un divario così netto. Il 5-0 di Monaco premia la lunga rincorsa al trofeo fatta dal Psg che è riuscito a coronare il sogno proprio quando ha avuto una rosa con meno fuoriclasse e più giovani talenti. Che, peraltro, hanno personalità da vendere per essere già considerate delle grandi stelle. Quanto all’Inter, evidentemente i segnali del campionato erano il principio di un crollo che stasera non ha trovato più barriere. Ecco tre episodi della finale.