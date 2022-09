Donnarumma fa discutere in Francia dopo l’errore sul gol di McKennie

L’errore nella partita contro la Juventus spacca ancora una volta la Francia sul portiere Gianluigi Donnarumma

L’errore nella partita contro la Juventus spacca ancora una volta la Francia sul portiere Gianluigi Donnarumma.

A fare il punto della situazione è Footmercato che sottolinea come le pagelle dei quotidiani francesi si siano divise sulla prestazione del portiere azzurro. “Errore simile a quello di Madrid” si legge in tante occasioni, errore che poteva rimettere in partita la Juventus da una situazione di controllo per il Psg