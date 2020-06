PSG, Leonardo allontana Allegri: «Tuchel con noi anche l’anno prossimo»

Leonardo conferma la permanenza di Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain: le dichiarazioni del direttore sportivo dei francesi

Nonostante gli insistenti rumors su un possibile approdo di Max Allegri al PSG, Leonardo ha garantito che Thomas Tuchel sarà ancora l’allenatore dei parigini in vista della prossima stagione. Ecco l’intervista concessa a DJJ.

«Neymar e Mbappé hanno 28 e 21 anni e sono qui, non c’è molto su cui riflettere. Quindi dobbiamo trovare la soluzione per continuare l’avventura insieme. Futuro Tuchel? Gli rimane ancora un anno di contratto, sarà in panchina con noi anche la prossima stagione. Ha fatto un buon lavoro, i risultati sono buoni. C’è tempo per pensare al rinnovo. Non ho preso in considerazione nessun altro allenatore».