Psg, Leonardo: «Icardi in crisi? Ma per favore…»

Psg, le parole di Leonardo sulla “crisi” di Mauro Icardi che non segna con i francesi da tre gare consecutive

Mauro Icardi ha iniziato la sua prima stagione al Psg a suon di gol. L’attaccante argentino ha infatti collezionato 17 reti in 22 gare ma adesso sono ben tre giornate che non mette la sua firma su un gol Per questo già in molti parlano di crisi, parola però che Leonardo non vuole minimamente sentire. Queste le sue parole nel post gara del match contro il Lorient.

«Sento palare di problemi, di crisi, ma per favore… Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite alla sua prima stagione non può essere criticato. Il riscatto? C’è tempo. L’opzione è scritta, esiste, ma aspettiamo il momento giusto. La finestra di mercato è aperta ma bisogna restare concentrati sul campo».