PSG, Leonardo: «Non penso Mbappé andrà via a fine stagione. Real scorretto»

Il d.s. del PSG Leonardo ha parlato della possibile partenza di Kylian Mbappé a fine stagione

Leonardo, direttore sportivo del PSG, in una intervista a Canal+ ha parlato della possibile partenza di Kylian Mbappé il prossimo anno e del comportamento del Real Madrid a fine mercato.

MBAPPE – «Non vedo sinceramente un Mbappé partente a fine stagione. Nessuno qui al PSG pensa a un futuro senza Kylian. Il rapporto tra lui e il club è profondo, ecco perché non pensiamo a questo scenario. Mbappé rappresenta molto per noi. Non solo perché è francese, ma anche perché è uno dei migliori calciatori al mondo. E poi come persona ci piace, piace a tutti. Il tridente con Messi, Neymar e Mbappé non è certo una cosa da ammirare solo una stagione».

COMPORTAMENTO REAL MADRID – «Non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid. Avviare trattative per uno dei migliori calciatori al mondo nell’ultima settimana di mercato ha generato una situazione che non ci è piaciuta. Siamo stati chiari per quanto riguarda la nostra posizione circa l’offerta. Non era sufficiente, essendo più bassa di quanto avevamo sborsato. L’ultima offerta di cui hanno parlato, poi, non è mai arrivata».