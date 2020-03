PSG-Lione rinviata, poche ora fa Tuchel diceva: “A disagio per il Coronavirus” – VIDEO

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato così prima del rinvio del match. Ecco le sue parole

«Personalmente non ho paura, ma è una situazione che preoccupa. Forse questo è il termine giusto. Penso e spero che stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i giocatori adottando le massime precauzioni. Sappiamo che in Italia si gioca a porte chiuse. In Svizzera non giocheranno, sono notizie che ci mettono un po’ a disagio».