Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha parlato ai microfoni di GQ del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni su un possibile approdo fuori dall’Europa.

PAROLE – «Molti grandi giocatori, che hanno segnato la storia del calcio, hanno lasciato l’Europa la scorsa estate e stiamo entrando in una nuova era di questo sport. Fa parte del suo ciclo normale e so che a un certo punto toccherà a me andarmene. Questi cambiamenti non mi preoccupano, penso semplicemente di continuare la mia carriera seguendo la mia strada».