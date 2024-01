Rinnovo Mbappé, offerta shock del Psg: «Qualcosa di mai visto»

Rinnovo Mbappé con il Psg: offerta shock da parte di Al Khelaifi al giocatore. Le parole del giornalista francese Daniel Riolo

Rinnovo Mbappé con il Psg: offerta shock da parte di Al Khelaifi al giocatore. Le parole del giornalista francese Daniel Riolo:

OFFERTA PSG – «In questa storia con Mbappé, devi essere chiaro sulle cose. Da un lato, abbiamo un’offerta per lui dall’antica Roma, dall’antica Grecia e dalle piramidi d’Egitto data a un giocatore. Qualcosa di mai visto prima. Sono ben oltre i 100 milioni di dollari a stagione. Qualcosa che nessun club sarà mai in grado di eguagliare. Avrà benefici per il fratello, per la famiglia, per tutti… per l’agenzia del giocatore che la madre vuole creare. Francamente, è incredibile».

REAL MADRID – «D’altra parte, abbiamo qualcosa che è, stavo per dire normale, dire che è normale quando parliamo del Real Madrid… Quindi è uno stipendio normale per le stelle del calcio. Parleremo di 30 milioni e forse un po’ di più. E non è il re del club. Fondamentalmente lo riporteranno sulla Terra. Mbappé è nel mezzo e deve scegliere tra quello. I dati ci sono. Se si tratta di soldi…»