Europa League, gli auguri di Macron al Marsiglia e Mbemba

Europa League, il presidente Macron, tifosissimo dell’Olympique Marsiglia in vista della semifinale contro l’Atalanta

Emmanuel Macron, in occasione di un incontro con all’Eliseo con il presidente della Repubblica Democratica del Congo Felix Tshisekedi, ha avuto un momento per fare gli auguri al Marsiglia, squadra per cui fa il tifo e al suo capitano, il congolese Chancel Mbemba. Di seguito le sue parole in vista della sfida di Europa League contro l’Atalanta.

«Molti atleti congolesi giocano in Francia, a partire dal capitano del Marsiglia Chancel Mbemba, a cui auguro il meglio per la partita di giovedì contro l’Atalanta»