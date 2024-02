PSG, Mbappé parte dalla panchina dopo l’annuncio dell’addio

Il PSG questa sera in campo contro il Nantes: Mbappé – nella settimana in cui ha annunciato l’addio – parte in panchina

Il PSG è sceso in campo questa sera contro il Nantes nel 22° turno di Ligue 1. Contro les canaris Luis Enrique ha deciso di non schierare titolare Kylian Mbappé, che partirà dalla panchina. Una scelta motivata dalla volontà di fare turnover, visto che i parigini hanno giocato mercoledì contro la Real Sociedad in Champions League, o una reazione dopo l’annuncio dato al club del suo addio in estate?

Mbappé ha giocato poco più di mezzora, entrando al 62′ al posto di Asensio. I parigini hanno vinto poi 2-0, con la rete di Lucas Hernandez, con una conclusione da fuori area e poi proprio di Mbappé dal dischetto.