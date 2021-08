PSG, Mbappé spaventa il Real Madrid dopo la doppietta: «La serata perfetta»

Kylian Mbappé è stato grande protagonista del match del PSG contro il Reims segnando una doppietta. E sui social spaventa il Real Madrid

Kylian Mbappé, che sta alimentando gli ultimi giorni di mercato con le voci che lo vorrebbero vicinissimo al Real Madrid, è sceso in campo ieri con il PSG facendo al meglio il suo dovere e segnando la doppietta decisiva contro il Reims.

Tanti sorrisi per il gioiello francese in campo e un post sui social che avrebbe spaventato i Blancos: «Tre punti, due gol… la serata perfetta». Con tanto di foto con l’esultanza ed emoticon con i colori del PSG. Un messaggio per la sua permanenza a Parigi?