Biglietti PSG-Napoli: info prezzi, come e dove acquistarli

Biglietti PSG-Napoli, 3ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: le informazioni sulla vendita dei tagliandi per la sfida in programma al Parco dei Principi il 24 ottobre 2018

Paris Saint-Germain-Napoli è la partita valida come come terza giornata del gruppo C di Champions League 2018/2019: i tifosi sono già alla ricerca dei biglietti per la sfida in programma il prossimo 24 ottobre 2018 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi. L’incontro sarà di vitale importanza per le sorti azzurre, ma pure quelle della squadra parigina: uno snodo importante a cui comunque moltissimi tifosi partenopei, anche a costo di notevoli sacrifici, non vorrebbero in alcun modo mancare. Contro il PSG la formazione guidata da Carlo Ancelotti (già allenatore della squadra francese) è attesa da un incontro di grandissimo prestigio: di fronte ci sarà il grande ex – indimenticato da tutto il popolo azzurro – Edinson Cavani. Qui di seguito ecco tutte le informazioni disponibili su come e dove acquistare i ticket per la partitissima ed i prezzi.

Biglietti PSG-Napoli 2018: come acquistarli e prezzi

I biglietti di PSG-Napoli saranno in vendita sul sito ufficiali della squadra transalpina (nella sezione dedicata alla biglietteria). Al momento i prezzi previsti per ogni singolo ticket sono decisamente alti: 182 euro dovrebbe essere il costo medio di un biglietto di curva (le Virage Sud e Nord), ma non dovrebbe essere improbabile l’eventualità di trovare offerte speciale in prossimità della vendita dei tagliandi. Ulteriori offerte speciali saranno quindi disponibili sui siti dedicati. Ecco alcuni link disponibili: