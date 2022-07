PSG, Neymar fa chiarezza: «Voglio restare qui»

Le parole di Neymar che allontana in parte le voci del suo addio al PSG: «Finora la società non mi ha detto nulla ma io voglio restare qui»

Neymar fa chiarezza dopo le numerosi voci che lo vedono in partenza da Parigi. Dopo la partita contro l’Urawa Red Diamonds, il brasiliano ha commentato così:

«Finora la società non mi ha detto nulla ma io voglio restare qui. La verità è che non ho niente da dimostrare a nessuno. Le persone mi conoscono, sanno come sono e come gioco. Non ho niente da dimostrare. Amo giocare a calcio, mi rende felice».