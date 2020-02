Il Paris Saint-Germain è furioso con Neymar per un’improvvisa fuga a Dusseldorf senza l’autorizzazione del club

Nuova frattura tra il Paris Saint-Germain e Neymar. La stella brasiliana sarebbe volato a Dusseldorf nei giorni scorsi, senza permesso del club parigino, per partecipare a un evento di moda.

L’improvvisa fuga in Germania non è stata digerita dal PSG e dal tecnico Thomas Tuchel, che spera di avere a disposizione Neymar per la Champions League dopo l’infortunio.