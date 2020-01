PSG, Neymar segna e dedica la doppietta a Kobe Bryant – VIDEO

Neymar ha dedicato la doppietta siglata contro il Lille al compianto Kobe Bryant: il gesto del brasiliano – VIDEO

La morte di Kobe Bryant ha sconvolto ogni appassionato di sport. Sono tanti gli attestati di stima provenienti dal mondo del calcio per l’ex cestista, deceduto in seguito a un incidente in elicottero.

Tra questi anche il gesto del brasiliano del PSG Neymar, che ha dedicato la doppietta siglata contro il Lille proprio a Bryant, mimando il numero 24 e indicando il cielo durante la sua esultanza.