Psg, pronti 70 milioni per Leao: la risposta del Milan

Leao, irrompe il PSG: pronti 70 milioni per il Milan. Resistenza rossonera, i club per ora fa muro

Il Psg irrompe sul talento del Milan, Rafael Leao. Secondo la Gazzetta dello Sport, i parigini sarebbero pronti ad offrire 70 milioni di euro ai rossoneri per il portoghese.

Per il Milan non c’è nessuna intenzione di cedere l’attaccante e lo stesso Leao non avrebbe mostrato grande interesse. In aggiunta a tutto questo ci sarebbe anche il 15% da versare nelle casse del Lille in caso di cessione, altro motivo per tenere duro per i rossoneri, che intanto studiano il piano rinnovo fino al 2026.