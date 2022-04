PSG, rivoluzione estiva: via tutti gli argentini tranne Messi

In casa PSG si prepara la rivoluzione per la prossima estate. A Parigi hanno intenzione di tagliare dalla rosa quasi tutti gli argentini

Come riferito da L’Equipe, in casa PSG ci si prepara ad una rivoluzione in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Il club ha ufficialmente messo sul mercato sia Leandro Paredes che Mauro Icardi e, con ogni probabilità, Angel Di Maria non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. L’unico argentino che rimarrebbe in rosa, secondo i piani della società, sarebbe a quel punto Lionel Messi.