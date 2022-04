PSG, stagione finita per Paredes: ecco quanto dovrà stare fermo

PSG, termina anzitempo la stagione di Leandro Paredes. Ecco quanto dovrà rimanere fermo il centrocampista argentino

Alla fine, Leandro Paredes ha deciso di operarsi per curare la fastidiosa pubalgia che lo ha colpito. E il PSG, quindi, dovrà rinunciare a lui per questo finale di stagione.

L’argentino, infatti, dovrà rimanere ai box per i prossimi due mesi. Un arrivederci quindi alla prossima stagione. A meno che il mercato non decida di cambiare le carte in tavola…