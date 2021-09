Psg, super tridente “spuntato”: con il Brugge finisce solo 1-1

Il Psg stecca all’esordio in Champions League. Il tridente delle meraviglie non va a segno, il Brugge pareggia per 1-1

Inizia male l’avventura del Psg in Champions League. La squadra di Pochettino, con il tridente Neymar-Mbappè-Messi, non è andata oltre l’1-1 in casa del Club Brugge. Nessuno degli attaccanti, nonostante le grandi attese, è andato a segno, con i parigini passati in vantaggio solo grazie ad Herrera.

Il gol di Vanaken al 27′ ha però riequilibrato la situazione, rendendo amara la serata dei vice campioni di Francia, che ora devono inseguire il City, che ha avuto la meglio sul Lipsia.