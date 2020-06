Psg, Tuchel annuncia: «Cavani via subito, cosa triste e strana»

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato dell’addio immediato di Edinson Cavani

Il Psg perde i pezzi in vista della Champions League che si giocherà ad agosto. Dopo Thomas Meunier, trasferitosi al Borussia Dortmund, e Tanguy Kouassi, che ha firmato per il Bayern Monaco, anche Edinson Cavani lascerà i parigini a fine giugno. Ad annunciarlo, l’allenatore Thomas Tuchel in conferenza stampa.

CAVANI VIA SUBITO – «Le cose non sono semplici e questa situazione è piuttosto bizzarra. Questi calciatori mancheranno molto, non solo Cavani ma anche Meunier, e Kouassi. Era un gruppo molto forte, molto affiatato, e dobbiamo finire la Champions League senza due giocatori chiave. È triste e strano».