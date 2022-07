PSG, Vitinha: «Voglio raggiungere il livello di Mbappe»

Le prime parole del neo acquisto del PSG Vitinha: «Tutti sognano club come il PSG. Sono solo felice, niente paure, era uno dei miei obiettivi»

Vitinha, primo acquisto del nuovo corso del PSG alla guida di Campos e Galtier, ha parlato ai microfoni di RMC. Di seguito le sue parole.

PASSAGGIO DAL PORTO – «Non ho ancora avuto tempo di visitare Parigi, sono arrivato due giorni fa giusto per fare le visite mediche. Mi sono allenato mattino e pomeriggio, la città l’ho vista solo dalla macchina. Spaventato dal salto dal Porto? No. Avrei avuto paura se al Porto non avessi giocato, ma tutti sognano club come il PSG. Sono solo felice, niente paure, era uno dei miei obiettivi. Qui voglio provare a imporre il mio gioco».

PRESSIONI – «Pressioni per la cifra che hanno speso? No, perché è una cosa decisa dal mercato e dalle società. Io non posso pensare a certe cose, devo concentrarmi solo sul lavoro e ai tifosi del PSG prometto che lavorerò per aiutare la squadra. Io sono un giocatore tecnico, mi piace avere il pallone e pensare ed organizzare il gioco. Sto aggiungendo anche la parte difensiva, l’aggressività nel recupero. Mi sento un giocatore molto più completo, ma ci sono margini per migliorare».

DIVIDERE LO SPOGLIATOIO CON MBAPPE E NEYMAR – «Mi sento particolarmente fortunato. Per me è un privilegio condividere lo spogliatoio con loro. Voglio raggiungere il livello di Mbappe, è incredibile, è uno dei migliori al mondo. Farò di tutto per riuscirci ma servirà tanto lavoro. Lo vedo come ispirazione. Giocare con Neymar? A chi non piacerebbe?».