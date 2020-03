Puggioni svela: «Avevo un bel rapporto con Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting»

Puggioni racconta il rapporto che aveva costruito con Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting Lisbona. Le sue parole

Christian Puggioni, portiere della Vis Pesaro con un recente passato in Serie A, ha ricordato i tempi dello Sporting Lisbona. Quando incrociò il cammino di Cristiano Ronaldo.

Le sue parole: «Nel 2003 feci uno stage allo Sporting Lisbona. Arrivai proprio quando Ronaldo e Quaresma erano appena passati in prima squadra. Eravamo i più giovani, abbiamo fatto gruppo. Cristiano a fine allenamento voleva sempre che restassi in porta per le punizioni. Nacque un bel rapporto».