Qatar 2022, da Tite a Mbappé: come si esulta al Mondiale

Sul Corriere della Sera, Arianna Ravelli ha proposto una classificazione delle esultanze. Ecco le più significative finora viste a Qatar 2022.

1) La dança del piombo, la danza del piccione, iniziata dal brasiliano Richarlison, ha coinvolto anche il ct Tite. Alla vigilia di Croazia-Brasile, è stato lo stesso ct Dalic a smentire che fosse una mancanza di rispetto verso chi subiva gol: «Io non la farei, ma perché vengo da una cultura diversa».

2) L’esultanza rabbiosa degli argentini in faccia agli olandesi. All’adrenalina dei rigori si è aggiunta la quantità di confronti storici e polemici tra le due nazionali.

3) L’urlo di Mbappé. Non per un suo exploit, ma per l’errore di Kane che ha evitato il 2-2 in Inghilterra-Francia. Vedremo se nelle semifinali da domani in poi la lista si aggiornerà con altri episidi destinati a entrare nell’immaginario collettivo e a far discutere.