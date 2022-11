Qatar 2022, Dybala: «C’è sempre una sorpresa che rovina i pronostici»

Le parole di Dybala sulla favorita per Qatar 2022: «Tutte possono vincere: nel 2018 chi pensava alla Croazia in finale?»

Paulo Dybala ha parlato dal ritiro dell’Argentina sulla favorita per il Mondiale di Qatar 2022. Di seguito le parole della Joya, riportate dal Corriere dello Sport.

«Il Mondiale è particolare, tutte le squadre possono vincere. Penso che se nell’ultima edizione fosse stata fatta a tutti la stessa domanda, nessuno per esempio avrebbe nominato la Croazia come finalista. Ci sono squadre che stanno molto bene. L’Argentina, il Brasile, la Germania, la Francia anche ha giocatori incredibili. Però non si sa mai cosa può succedere: c’è sempre una sorpresa che ti rovina tutti i pronostici».