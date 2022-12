Qatar 2022: «Il Mondiale, orgoglio del Marocco»

Le parole di Brahim Baya, mediatore culturale, su cosa significa il Marocco per la folta comunità marocchina nel nostro paese

Oggi Marocco-Spagna calamiterà l’attenzione di tanti marocchini presenti nel nostro Paese. Su La Repubblica ne ha parlato Brahim Baya, mediatore culturale di Torino, spiegando cosa significhi il Mondiale per la sua comunità:

«Orgoglio, appartenenza, in qualche caso anche riscatto nei confronti di chi continua a dire “marocchini” con disprezzo: accade meno di un tempo, per fortuna, ma accade ancora. Il calcio rafforza l’identità. I nostri ragazzi hanno tifato Italia all’Europeo dell’anno scorso vinto dagli azzurri, e adesso naturalmente tifano Marocco. Perché hanno due patrie e a volte, purtroppo nessuna. Qui vengono visti come stranieri, e in Marocco, quando tornano, come turisti. A casa e in famiglia si parla arabo, fuori casa si parla italiano. Non è facile».