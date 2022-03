I risultati dei playoff africani per l’accesso al Mondiale del Qatar 2022

Come in Europa, anche in Africa si stanno disputando i playoff per l’accesso a Qatar 2022. Ecco di seguito i risultati:

RD DEL CONGO MARCCO 1-1 (12′ Wissa, 76′ Tissoudali)

CAMERUN ALGERIA 0-1 (40′ Slimani)

MALI TUNISIA 0-1 (36′ Aut. Sissako)

EGITTO SENEGAL 1-0 (4′ Aut. Ciss)

GHANA NIGERIA 0-0