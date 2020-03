Il capitano della Sampdoria Quagliarella esorta i compagni a fare donazioni per contrastare il Coronavirus

Fabio Quagliarella è il leader indiscusso dello spogliatoio della Sampdoria. In un momento di difficoltà come quello attuale, il capitano blucerchiato ha sfoggiato tutto il proprio carisma esortando i compagni a impegnarsi nelle donazioni per combattere l’emergenza Coronavirus.

Soprattutto, partecipando all’iniziativa del club di devolvere in beneficenza all’ospedale San Martino di Genova i fondi raccolti in questi giorni. Ecco le parole di Quagliarella sulla chat di gruppo: «Ricordiamoci che lavoro facciamo».