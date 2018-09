Quagliarella su Instagram: «Il gol è per la città di Genova»

La rete-capolavoro siglata da Quagliarella continua a tener banco

La finezza messa a segno ieri sera contro il Napoli da Quagliarella continua a tener banco. Il capolavoro insaccato al volo e di tacco nella rete di una delle sue squadre ex fa in modo che il capitano doriano possa fare una dedica speciale. Il gol, finora il più bello di questa Serie A 2018/2019 è dedicato alla città di Genova.

Quagliarella: «Il gol è per la città di Genova che è più forte del dramma vissuto»

Sul social network Instagram, Fabio Quagliarella in un post ha scritto: «Regalare felicità. A se stessi, ai propri cari, alla Samp e ai suoi tifosi, a chi ama il calcio e a chi mi vuole bene, a Genova che è più forte del dramma vissuto. La dedica speciale è proprio questa. Per chi ha sofferto, per chi soffre e per chi non si arrenderà. Forza Genova, forza Samp».