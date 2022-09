Quali sono i metodi per pagare online più conosciuti

Pagare online

Il metodo di pagamento preferito dai consumatori è sicuramente l’uso delle carte di credito.

Ma se stai cercando una soluzione alternativa che non coinvolga la banca? Oggi vi illustriamo quali sono i metodi più usati per effettuare pagamenti online in Italia, così da poter scegliere con cognizione di causa solo quello più comodo per voi.

Carte di credito

La carta di credito è un mezzo di pagamento molto diffuso e sicuro. Si tratta di una tessera che permette, tramite il circuito internazionale SWIFT, a chi la possiede di pagare in ogni parte del mondo direttamente presso i punti vendita accettanti tale modalità.

La carta può essere utilizzata anche online, con le stesse limitazioni ed eccezioni previste per il pagamento in contanti: ad esempio potete effettuare l’acquisto solo se il vostro importo non supera i mille euro, mentre alcuni siti web non accettano transazioni più grandi di quindici euro.

L’importante è prestare attenzione a queste limitazioni e non avventurarsi nelle transazioni pericolose su siti poco sicuri.

Al fine di evitare disguidi e tempestività nell’espletamento delle transazioni si consiglia dunque l’utilizzo delle soluzioni online che offrono diverse formule per facilitarvi questa operatività commerciale come le carte di credito prepagate oppure quelle virtuali usa e getta, che potrete utilizzare una sola volta.

Bitcoin

Bitcoin è una valuta digitale decentralizzata che non è soggetta ad alcun governo o banca centrale.

Con il bitcoin, non ci sono commissioni di transazione, né chargeback. Le transazioni bitcoin sono facili e veloci da effettuare, senza dover attendere lunghi tempi di processamento come accade con altre carte di credito o debito.

Il sistema Bitcoin è utilizzato su molti casinò online autorizzati AAMS in Italia per i pagamenti più comuni quali depositare e prelevare denaro dal proprio conto giochi.

PayPal

PayPal è un servizio di pagamento online di proprietà di eBay, che si sta guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo.

Iscriversi a PayPal è gratuito e non richiede alcun codice di attivazione, ma per utilizzarlo dovrete prima registrarvi ed effettuare il primo deposito.

Per utilizzare PayPal occorrerà compilare un modulo con i vostri dati personali (come nome utente e password) e poi inserire le informazioni relative all’acquisto da fare: tipo di pagamento, numero della carta di credito o contante da usare come saldo finale del pagamento effettuato con questa modalità così come la data di scadenza della carta stessa se viene utilizzata per finire il saldo totale del conteggio.

Una volta avvenuto il pagamento tramite PayPal dovrete aspettare 24 ore prima che l’importo della transazione venga accreditato sul vostro conto corrente bancario.

Bonifico bancario

Bonifico bancario è un metodo di pagamento che viene utilizzato da tutti i siti, indipendentemente dalla loro grandezza.

Questo metodo di pagamento è molto semplice, veloce e sicuro.

Il vantaggio principale del bonifico bancario è che è possibile effettuare il pagamento senza fornire nessuna informazione personale. Inoltre, questa modalità di pagamento non richiede la creazione di un account sul sito web o la registrazione al sito web stesso.