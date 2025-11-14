 Qualificazioni Europei U21, Polonia-Italia: le formazioni ufficiali. Le scelte di Baldini per la sfida
Europei

Qualificazioni Europei U21, Polonia-Italia: le formazioni ufficiali. Le scelte di Baldini per la sfida

Baldini

Qualificazioni Europei U21, Polonia-Italia: le scelte di Baldini per la sfida contro i polacchi. Non mancano le sorprese fra gli azzurrini.

L’Italia Under 21 in casa della Polonia per continuare l’ottimo percorso iniziato con Baldini in panchina. Le formazioni ufficiali:

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct. Brzeczek

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini

LEGGI ANCHE >>> Italia U21, la lista completa dei convocati di Baldini: molte sorprese nell’elenco, ecco i nomi degli azzurrini presenti

