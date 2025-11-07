Italia U21, la lista completa dei convocati di Baldini: molte sorprese nell’elenco, ecco i nomi degli azzurrini presenti

Italia
Il 2025 della Nazionale Under 21 si chiude con due appuntamenti che possono pesare sul cammino verso l’Europeo 2027. Venerdì 14 novembre, alla Pogon Arena di Stettino, gli Azzurrini affrontano la Polonia (ore 16.00, diretta Rai 2) in uno scontro diretto al vertice del Gruppo E, ultima gara del girone d’andata.
Quattro giorni più tardi, martedì 18 novembre, la squadra di Baldini sarà di scena al City Stadium di Niksic (ore 18.30, Rai 2) per il retour match con il Montenegro, già battuto 2-1 a La Spezia nello scorso settembre. Due sfide ravvicinate che possono indirizzare in modo decisivo la corsa alla qualificazione dell’Italia. Ecco la lista del ct Baldini:
L’ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).
DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).
CENTROCAMPISTI: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).
ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic
