Convocati Italia, ecco la lista completa scelta dal ct azzurro Gattuso in vista delle sfide contro Moldova e Norvegia

Convocati Italia: qualificazioni Mondiali: Gattuso annuncia i 27 Azzurri per Moldova e Norvegia. La lista completa
La Nazionale italiana chiude il girone con due sfide decisive: giovedì 13 novembre a Chisinau contro la Moldova e domenica 16 a Milano contro la Norvegia. Dopo il ko iniziale a Oslo, gli Azzurri hanno infilato cinque vittorie di fila, centrando con anticipo i play-off. Rimane una minima chance di primo posto, possibile solo con due successi e un clamoroso sorpasso nella differenza reti (+26 Norvegia, +10 Italia) o un passo falso dei norvegesi contro l’Estonia. Ecco i convocati di Gattuso:
L’ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
