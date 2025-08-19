Rabiot, rottura totale con il Marsiglia. Quale sarà il futuro dell'ex Juve? Le ultime - Calcio News 24

Caos Marsiglia: Rabiot e Rowe ufficialmente sul mercato dopo una rissa nello spogliatoio

Scossa in casa Olympique Marsiglia: il club ha deciso di mettere ufficialmente sul mercato Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, protagonisti di un violento alterco avvenuto nello spogliatoio dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro il Rennes. La decisione è stata comunicata ai due giocatori nelle ore successive all’incidente, segnando una svolta clamorosa nella gestione della rosa.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la società francese non ha però alcuna intenzione di svendere i due calciatori, considerati ancora importanti sul mercato europeo. La posizione più calda riguarda Adrien Rabiot: il centrocampista francese, trentenne e con un solo anno di contratto rimanente, ha già attirato l’interesse di diversi club italiani. In particolare, si parla del Milan, dove potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri, allenatore con cui ha già lavorato alla Juventus. Proprio i bianconeri, così come l’Inter, sarebbero sulle tracce del giocatore, come confermato anche da Sky Sport.

Nonostante la situazione contrattuale, Rabiot mantiene una valutazione elevata, e il Marsiglia non intende lasciarlo partire per meno di 15 milioni di euro. Il suo profilo, con esperienza internazionale e ancora buone prestazioni alle spalle, resta appetibile per diverse big del continente.

Anche la posizione di Jonathan Rowe era già instabile prima dello scontro con Rabiot. L’esterno offensivo inglese sembrava destinato a lasciare Marsiglia già da settimane. In Serie A è seguito con interesse dal Bologna, mentre in Inghilterra il Sunderland starebbe valutando la possibilità di riportarlo in patria. Rowe è arrivato in Francia dal Norwich la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto, operazione che è costata all’OM circa 17 milioni di euro. Ora il direttore sportivo Mehdi Benatia punta a recuperare almeno in parte l’investimento.

La doppia cessione rappresenterebbe un segnale forte da parte della dirigenza del Marsiglia, intenzionata a non tollerare episodi di tensione interna e a riorganizzare il progetto tecnico dopo un avvio di stagione turbolento.

Il mercato è ancora aperto e nelle prossime settimane potrebbero arrivare offerte concrete per entrambi i giocatori. La sensazione è che, nonostante l’incidente, il valore dei due profili possa garantire soluzioni rapide e vantaggiose per tutte le parti coinvolte.