Rabiot Milan, è nel mirino di Allegri e Tare per il nuovo centrocampo rossonero. I dettagli

Rabiot Milan, l’ex Juve è finito nel mirino di Allegri e Tare per il nuovo centrocampo. I dettagli della possibile operazione

La costruzione del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri e Igli Tare prosegue con determinazione, e uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, classe 1995, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, è noto per la sua eleganza tecnica, la visione di gioco e la capacità di ricoprire più ruoli in mediana. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato e fonte tra le più affidabili del panorama calcistico internazionale, il Milan sta lavorando sotto traccia per portare Rabiot a San Siro.

Trattativa in corso: Milan in contatto con l’entourage di Rabiot

Romano ha chiarito che, al momento, non esiste una trattativa ufficiale tra Milan e Marsiglia. I dialoghi si stanno svolgendo principalmente con l’entourage del giocatore, in particolare con la madre-agente Véronique Rabiot. Questo approccio evidenzia la volontà del club rossonero di valutare attentamente sia l’aspetto tecnico che quello economico dell’operazione. Il direttore sportivo Igli Tare, noto per la sua abilità negoziale, sta cercando di trovare un equilibrio tra qualità e sostenibilità finanziaria.

Importante anche la smentita di Romano su un presunto scambio con Ismaël Bennacer, centrocampista algerino del Milan: “Uno scambio Rabiot-Bennacer non è mai stato preso in considerazione dal Marsiglia,” ha dichiarato il giornalista, smentendo le voci circolate nei giorni precedenti.

Il prezzo fissato dal Marsiglia: 15 milioni di euro

Il club francese ha stabilito una richiesta chiara per il cartellino di Rabiot: 15 milioni di euro, cifra da cui non intende scendere. Questo pone il Milan di fronte a una decisione strategica: accettare le condizioni o virare su altri profili. La capacità di Tare nel condurre la trattativa sarà determinante.

Rabiot nel progetto Allegri: un rinforzo di spessore

Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Milan, punta a costruire una squadra solida e competitiva. L’inserimento di Rabiot, giocatore duttile e con esperienza internazionale, rappresenterebbe un upgrade significativo per il centrocampo. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma il Milan resta vigile: l’obiettivo è chiaro, rafforzare la rosa con profili di alto livello.