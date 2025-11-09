Rabiot Milan, arrivano importanti aggiornamenti sull’Infortunio del francese: ecco cosa filtra sul rientro del centrocampista

Rabiot Milan, novità sull’infortunio dell’ex Juventus: le ultimissime sul rientro del centrocampista francese

Il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al derby con rinnovato entusiasmo dopo la sosta. A Milanello le notizie sono incoraggianti, soprattutto grazie all’impegno e alla professionalità di Adrien Rabiot, che sta lavorando con grande intensità per farsi trovare pronto.

Lo staff medico e tecnico seguirà quotidianamente i progressi del centrocampista francese, con l’obiettivo di riportarlo alla miglior condizione possibile. Ogni allenamento sarà un banco di prova per capire se potrà essere arruolabile dal primo minuto in una sfida così delicata.

Il traguardo è chiaro: arrivare al derby contro l’Inter con Rabiot potenzialmente titolare. Una partita che va oltre i tre punti, perché può indirizzare la corsa scudetto e dare un segnale forte al campionato.

LEGGI ANCHE – San Siro pronto a cambiare nome: Milan e Inter lavorano a un accordo di sponsorizzazione da 30 milioni. Tutti i dettagli

